İngiltere, Almanya'yı devirdi, çeyrek finale yükseldi

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İngiltere ile Almanya karşı karşıya geldi. Dev maç, İngiltere'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı

Erken final niteliğindeki eşleşmede, İngiltere ile Almanya Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Hollandalı Danny Makkelie yönetti.

Karşılaşma, 2-0'lık İngiltere üstünlüğüyle noktalandı. İngilizlere galibiyeti getiren goller, 75. dakikada Raheem Sterling ve 86. dakikada Harry Kane'den geldi.

Bu sonuçla Almanya, EURO 2004'ten bu yana ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finalden önce turnuvaya veda etti.

İngiltere ise, turnuvadaki 4. maçını da gol yemeden tamamlamış oldu.

