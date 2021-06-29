banner583
banner676
UKÜ ve GG kupaya yakın
UKÜ ve GG kupaya yakın
10 0
Nefes kesen maç İspanya'nın
Nefes kesen maç İspanya'nın
18 0
 
Mağusa Surları'nda yangın
Mağusa Surları'nda yangın
143 0
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
20 0
Görneç Şah dayısına ağlıyor
Görneç Şah dayısına ağlıyor
717 0
Land Rover Defender'a
Land Rover Defender'a "Yılın Tasarımı" ödülü
43 0
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
148 0
banner661
banner682

İngiltere, Almanya'yı devirdi, çeyrek finale yükseldi

banner476

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İngiltere ile Almanya karşı karşıya geldi. Dev maç, İngiltere'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı

banner666
İngiltere, Almanya'yı devirdi, çeyrek finale yükseldi
Erken final niteliğindeki eşleşmede, İngiltere ile Almanya Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Hollandalı Danny Makkelie yönetti.
Karşılaşma, 2-0'lık İngiltere üstünlüğüyle noktalandı. İngilizlere galibiyeti getiren goller, 75. dakikada Raheem Sterling ve 86. dakikada Harry Kane'den geldi.
Bu sonuçla Almanya, EURO 2004'ten bu yana ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finalden önce turnuvaya veda etti.
İngiltere ise, turnuvadaki 4. maçını da gol yemeden tamamlamış oldu.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.