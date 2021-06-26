banner583
banner676
Görneç Şah dayısına ağlıyor
Görneç Şah dayısına ağlıyor
457 0
Land Rover Defender'a
Land Rover Defender'a "Yılın Tasarımı" ödülü
38 0
 
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
127 0
Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız
Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız
45 0
Bir final klasiği: YDÜ-Koopspor
Bir final klasiği: YDÜ-Koopspor
24 0
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
66 0
Kortlarda Performans Tur başladı
Kortlarda Performans Tur başladı
15 0
banner661
banner682

İlk çeyrek finalist Danimarka

banner476

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu ilk maçında Galler'i 4-0 yenen Danimarka adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu. Maçı 10 kişi tamamlayan Galler, turnuvaya veda etti.

banner666
İlk çeyrek finalist Danimarka

İlk kez 11 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son 16 turu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan Galler-Danimarka karşılaşmasıyla başladı.

TRT 1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayınlanan maçın 27. dakikasında Kasper Dolberg, ceza sahası dışından köşeye doğru yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Danimarka'yı 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
Dolberg, 48. dakikada tekrar sahneye çıktı. Topla hareketlenen Martin Braithwaite, sağ kanattan ceza alanına girdi. Braithwaite'in yerden gönderdiği topu Galler savunması uzaklaştıramadı. Önünde bulduğu topu filelere gönderen Dolberg, skoru 2-0'a getirdi.
Danimarka, 88. dakikada farkı üçe çıkardı. Joakim Maehle, ceza sahasına gönderilen ortada arka direkte topu kontrol etti. Maehle, yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi: 0-3.
Harry Wilson, 90. dakikada Maehle'ye yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü.

Braithwaite, 90+4. dakikada ceza alanında rakibini geçerek yaptığı vuruşla golü buldu. Yardımcı hakemin ofsayt kararıyla iptal edilen gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından geçerli sayıldı.

Bu golle karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan Danimarka, dev turnuvada çeyrek finale yükselen ilk ekip oldu.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.