İlk çeyrek finalist Danimarka

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu ilk maçında Galler'i 4-0 yenen Danimarka adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu. Maçı 10 kişi tamamlayan Galler, turnuvaya veda etti.

İlk kez 11 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son 16 turu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan Galler-Danimarka karşılaşmasıyla başladı.

TRT 1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayınlanan maçın 27. dakikasında Kasper Dolberg, ceza sahası dışından köşeye doğru yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Danimarka'yı 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Dolberg, 48. dakikada tekrar sahneye çıktı. Topla hareketlenen Martin Braithwaite, sağ kanattan ceza alanına girdi. Braithwaite'in yerden gönderdiği topu Galler savunması uzaklaştıramadı. Önünde bulduğu topu filelere gönderen Dolberg, skoru 2-0'a getirdi.

Danimarka, 88. dakikada farkı üçe çıkardı. Joakim Maehle, ceza sahasına gönderilen ortada arka direkte topu kontrol etti. Maehle, yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi: 0-3.

Harry Wilson, 90. dakikada Maehle'ye yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü.

Braithwaite, 90+4. dakikada ceza alanında rakibini geçerek yaptığı vuruşla golü buldu. Yardımcı hakemin ofsayt kararıyla iptal edilen gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından geçerli sayıldı.

Bu golle karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan Danimarka, dev turnuvada çeyrek finale yükselen ilk ekip oldu.