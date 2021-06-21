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Hollanda firesiz son 16'da

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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu son maçında Kuzey Makedonya ile Hollanda karşılaştı. Maçı 3-0 kazanan Portakallar, 3'te 3 yaparak bir üst tura yükseldi

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Hollanda firesiz son 16'da
Johan Cruijff Arena'da Hollanda son sırada yer alan Kuzey Makedonya’yı konuk etti.
Müsabakayı 3-0 kazanan Hollanda, gruptan lider olarak çıkarken puanla tanışamayan Makedonya, turnuvaya veda etti. 
Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri  24'te Depay, 51 ve 58'de Wijnaldum kaydetti.
Turnuvaya veda eden Makedonya'da 38 yaşındaki Goran Pandev, son maçını Hollanda karşısında oynadı.
 
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