Hollanda firesiz son 16'da

Johan Cruijff Arena'da Hollanda son sırada yer alan Kuzey Makedonya’yı konuk etti.
Müsabakayı 3-0 kazanan Hollanda, gruptan lider olarak çıkarken puanla tanışamayan Makedonya, turnuvaya veda etti.
Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 24'te Depay, 51 ve 58'de Wijnaldum kaydetti.
Turnuvaya veda eden Makedonya'da 38 yaşındaki Goran Pandev, son maçını Hollanda karşısında oynadı.
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