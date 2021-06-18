Hırvatistan ve Çekya yenişemedi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda Hırvatistan ile Çekya kozlarını paylaştı. Mücadele, 1-1'lik eşitlikle noktalandı

İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

Karşılaşmanın açılış golü Çekya'dan geldi. Dakikalar 37'yi gösterirken, Lovren'in sebep olduğu penaltı sonrası topun başına geçen Schick, takımını 1-0 öne geçirdi. Taraftar, soyunma odasına bu neticeyle girdi.

İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Hırvatistan'ın cevabı geçmedi. 47. dakikada Ivan Perisic, sert ve düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 tamamlandı.

Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Çekya, maç fazlasıyla liderliğe oturdu. İlk maçında İngiltere'ye mağlup olan Hırvatistan ise ilk puanını elde etti.