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Harry Kane, GaryLineker'i yakaladı

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16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı 2-1 yenerek adını finale yazdıran İngiltere'nin galibiyet golü Harry Kane'den geldi. Kane bu golle GaryLineker'i yakaladı

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Harry Kane, GaryLineker'i yakaladı

Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ikinci yarı final maçında, İngiltere ile Danimarka karşılaştı. Normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı 2-1 yenerek finale yükselen İngiltere'ye turu getiren golü Harry Kane attı.
104. dakikada İngiltere'nin kazandığı penaltıda topun başına Kane geçti. Harry Kane'in vuruşunda Danimarka kalecisi KasperSchmeichel topu çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Kane, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.
GOL SAYISINI 10'A ÇIKARDI
Kane, bu golle, büyük turnuvalarda attığı gol sayısını 10'a çıkardı ve İngiltere tarihinin en skorer futbolcusu unvanını elinde tutan GaryLineker'i yakaladı.
 
 

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Etiketler; #Harry Kane #Euro 2020
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