Galler ve İsviçre yenişemedi

2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO) A Milli Takımımızın da yer aldığı A Grubu'nda Galler ile İsviçre 1-1 berabere kaldı

EURO 2020'de, Milli Takımımız'ın bulunduğu A Grubu'nda Galler ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Clement Turpin düdük çaldı.

Karşılaşma, 1-1 eşitlikle noktalandı.

Maçta açılış golü İsviçre'den geldi. 49. dakikada Shaqiri'nin ortasında kafayı vuran Embolo, takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra baskısını artıran Galler, beraberlik golünü Moore ile buldu. Golcü oyuncu, 74'te Morrell'in ortasına iyi yükseldi ve durumu 1-1'e getirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve taraftar sahadan birer puanla ayrıldı.

Galler, 16 Haziran'da Bakü'de Milli Takımımız ile karşılaşacak. İsviçre ise Roma'ya seyahat edecek ve İtalya'nın rakibi olacak.