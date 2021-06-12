Finlandiya Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında galip

Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'nda Finlandiya, Pohjanpalo'nun golüyle Danimarka'yı 1-0 yendi. Turnuvaya ilk kez katılan Finlandiya, ilk maçında 3 puan aldı. Maça Danimarkalı Christian Eriksen'in yaşadığı sağlık sorunu damgasını vurdu

Turnuvanın ev sahiplerinden Danimarka, başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan B Grubu ilk maçında Finlandiya ile karşılaştı.

Danimarkalı orta saha oyuncusu Eriksen'in fenalaşması, karşılaşmanın önüne geçti. Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada aniden yere yığıldı. Olay sonrası sahaya giren sağlık ekibi, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.

Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan futbolcular, sağlık ekibinin müdahalesini endişeyle izledi. Olaydan yaklaşık 20 dakika sonra mücadelenin tıbbi acil durum nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verildi.

İlk şut, ilk gol, ilk galibiyet!

Maç boyunca oyunu kendi sahasında kabul eden Finlandiya, ilk şutunda golü buldu. 60. dakikada Pohjanpalo'nun sol kanattan gelen ortaya yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Schmeichel üzerine gelen topun ağlarla buluşmasını engelleyemedi. Bu gol, Finlandiya'nın turnuva tarihindeki ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Danimarka 74. dakikada beraberlik fırsatını kullanamadı. Bu dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Pierre-Emile Höjbjerg, Finlandiya kalecisi Lukas Hradecky'i geçemedi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Finlandiya, ilk maçında ilk galibiyetini aldı.

Tarihinde bir kez Avrupa Şampiyonu olan Danimarka ise ilk maçtan puansız ayrıldı.