EURO2020'de şampiyon belli oluyor

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) nefesler tutuldu. Herkes İtalya ile İngiltere arasında bugün oynanacak dev finali beklemeye başladı. Büyük kapışma TRT 1, TRT 4K, trtizle.com ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda artık sona gelindi. EURO 2020 finalinde İtalya ile İngiltere, milli takımlar düzeyinde Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için kozlarını paylaşacak. Turnuvanın namağlup iki takımını karşı karşıya getirecek dev maç, Londra'daki Wembley Stadyumu'nun oynnacak. Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalacağı mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Turnuvadaki ilk ve tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde eden ve oynadığı son 33 maçı kaybetmeyen Gök mavililer, 53 yıllık hasrete son vermek istiyor.

İtalya'da dev maç öncesi Belçika karşısında aşil tendonu kopan Leonardo Spinazzola hariç eksik oyuncu bulunmuyor. Gök mavililerin İngiltere'ye karşı son maçta oynayan ideal 11'ini koruması bekleniyor.

Mancini: "Yıllardır bunun için çalışıyoruz"

Karşılaşma öncesi konuşan İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, "Yıllardır bunun için çalışıyoruz ve finalde olduğumuz için çok mutluyuz. İngiltere'nin arkasında bir stadyum dolusu taraftarı olacak; ancak finaller her zaman farklıdır. Biz sahada keyif alarak oynamaya odaklandık. Çünkü eğer sahadaki oyundan zevk alırsanız kazanan siz olursunuz" dedi.

Gök mavililerin kaptanı Giorgio Chiellini de, "Çok duygusal bir turnuva yaşıyoruz. Artık yıllardır kurduğumuz hayali gerçekleştirmeye çok yakınız" ifadelerini kullandı.

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselme başarısı gösteren İngiltere'de, kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. Dev karşılaşmaya tam kadro çıkacak İngilizler'de teknik direktör Gareth Southgate'in Danimarka karşısındaki kadroyu bozmayacağı düşünülüyor.

Southgate: "Çok iyi bir maç olacağına hiç şüphem yok"

Mücadele öncesi karşılaşmayı değerlendiren Southgate, "Artık önümüzde aşılması gereken son ve büyük bir engel var. İtalya'nın birkaç yıldır çok iyi ve formda bir takım olduğunu düşünüyorum; ancak şu an finalde olduğumuz gerçeğinin de tadını çıkarmamız gerekiyor. Çok iyi bir maç olacağına hiç şüphem yok. Sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İngiltere'nin başarılı oyuncusu Jordan Henderson ise "Hayatımızın en büyük maçına odaklanmış durumdayız. Wembley ve ülkedeki herkesi bir kez daha sevince boğmak için mücadele edeceğiz ve bunun için de elimizden geleni yapacağız" dedi.

Dev final aynı zamanda EURO 2020'nin namağlup iki takımının da düellosuna sahne olacak. İtalyanlar, finale gelene kadar 12 gol attı. Grup maçlarında kalesini gole kapatan Gök Mavililer, son 16 turundan itibaren ise 3 gol yedi.

Gruptaki üç maçında rakip fileleri 2 kez havalandıran İngiltere, eleme turlarındaki skorer performansıyla gol sayısını 10'a çıkardı. Gareth Southgate'in ekibi finale kadar kalesinde ise sadece bir gol gördü.

İki takım, EURO 2020 finaliyle 28'inci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 27 maçta İtalya 10, İngiltere ise 8 galibiyet aldı. 9 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.