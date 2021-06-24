EURO 2020'de son 16 eşleşmeleri belli oldu

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
İtalya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç ve Fransa grup lideri; Galler, Danimarka, Avusturya, Hırvatistan, İspanya ve Almanya grup ikincisi olarak; Çekya, İsviçre, Portekiz ve Ukrayna en iyi grup üçüncüleri arasına girerek turnuvada üst tura kaldı
Tarihinde ilk kez 11 ülkenin ev sahipliği yaptığı turnuvanın grup aşaması sona erdi. 6 grupta oynanan maçlar sonucu ilk 2 sırayı alanlar ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 takım, son 16 turunda mücadele edecek.
Eleme turu maçlarının normal süresinin berabere bitmesi halinde 30 dakikalık uzatma bölümüne, orada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.
Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020'nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak finalde belli olacak.
Son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı ise şöyle:
26 Haziran (TSİ 19.00): Galler-Danimarka (JohanCruyff Arena-Amsterdam)
26 Haziran (TSİ 22.00): İtalya-Avusturya (Wembley Stadı-Londra)
27 Haziran (TSİ 19.00): Hollanda-Çekya (Puskas Arena-Budapeşte)
27 Haziran (TSİ 22.00): Belçika-Portekiz (La Cartuja Stadı-Sevilla)
28 Haziran (TSİ 19.00): Hırvatistan-İspanya (Parken Stadı-Kopenhag)
28 Haziran (TSİ 22.00): Fransa- İsviçre (Ulusal Arena-Bükreş)
29 Haziran (TSİ 19.00): İngiltere-Almanya (Wembley Stadı-Londra)
29 Haziran (TSİ 22.00): İsveç-Ukrayna (Hampden Park-Glasgow)
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