DAÜ’de “Beach Sports Day” etkinliği gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi tarafından 27 Temmuz 2023 Perşembe günü, DAÜ Deniz Tesisleri’nde “Beach Sports Day” etkinliği gerçekleştirildi.

DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu’nun da katıldığı etkinlik saat 17:00’de Yüzme Yarışı ile başladı. Katılımın yoğun olduğu ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği söz konusu etkinlikte Havuz Voleybolu, Uzun Atlama, Plaj Futbolu, Halat Çekme gibi branşlarda yarışmalar gerçekleştirildi.

Takım olarak gerçekleştirilen yarışmalar sonucunda düzenlenen ödül töreninde Yüzme Yarışı branşında “Tempest” birinci, “Shark” ikinci gelirken bireysel olarak yarışan Anesu Angeline Gwaziwa üçüncü geldi. Öte yandan Havuz Voleybolu branşında “Suqur” birinci, “Tempest” ikinci, “TheSupremeSix” takımı ise üçüncülük ödülüne sahip oldu. Plaj Futbolu kategorisinde ise “Tempest” birinci, “Suqur” ikinci, “Shark” üçüncü gelirken Uzun Atlama kategorisinde “Shark” takım oyuncusu birinci, “Raptors” takım oyuncusu ikinci, “Trailblazers” takım oyuncusu ise üçüncü geldi. Halat Çekme yarışma sonucuna göre ise “Black Bulls” takımı birinci, “Suqur” ikinci, “Tempest” ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Gecenin en iyi takım ödülünü ise farklı branşlarda en çok ödüle sahip olan “Tempest” takımı aldı. Ayrıca, yarışmalar sonunda genel klasman birincisi olan “Tempest”, DAÜ özel ödülüne sahip olurken aynı zamanda takım üyelerine Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’ndan 1 ay ücretsiz spor salonu üyeliği hediye edildi. Etkinlik, ödül töreninin ardından DJ Jayonthabass’ın çaldığı parçalar eşliğinde gerçekleştirilen müzik performansları ile sona erdi.



