Boğalar son maçta coştu

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu 3. ve son maçında Slovakya ile İspanya kozlarını paylaştı. İlk 2 maçından beraberlikle ayrılan İspanya, rakibini 5-0 yenerek tur biletini cebine koydu. Boğalar, bir penaltıdan da yararlanamadı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu mücadelesinde Slovakya ile İspanya karşı karşıya geldi. Slovakya'nın kendi kalesine 2 gol attığı mücadeleden İspanya, 5-0'lık gelibiyetle ayrıldı.

Slovakya kendini vurdu!

Sevilla Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın 12. dakikasında İspanya, 12. dakikada penaltı kazandı. Atış için topun başına geçen Alvaro Morata, kaleci Martin Dubravka'yı geçemedi ve takımını öne geçrime fırsatını kullanamadı.

İspanya aradığı golü 30. dakikada buldu. Boğalar, bu dakikada Slovakya kalecisi Martin Dubravka'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İspanya, Aymeric Laporte'un 45+3. dakikadaki golüyle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Etkili futbolunu ikinci yarıda da sürdüren İspanya, 56'da Pablo Sarabia'nın golüyle skoru 3-0 yaptı.

Boğalar, 67. Ferran Torres'in harika topuk golüyle farkı 4'e çıkardı: 0-4

Juraj Kucka'nın 71. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 5-0'a getiren İspanya, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Puanını 5'e çıkaran Boğalar, adını son 16 turuna yazdırdı. İspanya, EURO 2020'de şu ana kadar oynanan karşılaşmadaki en farklı skora da imza attı.

3 puanda kalan Slovakya ise grubu 3. sırada tamamladı.

