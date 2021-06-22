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Belçika kayıpsız turladı

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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu son maçında Belçika, Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti ve 9 puanla gruptan lider çıktı

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Belçika kayıpsız turladı

EURO 2020 B Grubu'nda Belçika ile Finlandiya karşı karşıya geldi.

St. Petersburg Stadı'nda oynanan karşılaşmada Felix Brych görev yaptı.

Karşılaşma, 2-0'lık Belçika üstünlüğüyle noktalandı.

Belçika, skorda üstünlüğü 74'ye yakaladı. Vermaelen'in kafa vuruşu, direkten sekip kaleci Hradecky'ye çarparak ağlarla buluştu.

Bu golden sonra konsantrasyonu dağılan Finlandiya, Lukaku'yu durduramadı. Tecrübeli golcü, 81'de farkı ikiye çıkarttı ve maçın skorunu tayin etti: 2-0.

Bu galibiyetle Belçika, puanını 9'a çıkardı ve liderliğini perçinledi. 3 puanlı Finlandiya ise, üçlü averajla üçüncü sırada kaldı

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