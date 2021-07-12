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Avrupa'nın en büyüğü İtalya

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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İtalya ile İngiltere arasındaki mücadelede penaltı atışları sonunda 4-3’lük skorla İtalya şampiyon oldu

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Avrupa'nın en büyüğü İtalya
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İtalya ile İngiltere, milli takımlar düzeyinde Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için kozlarını paylaştı.
Londra'daki Wembley Stadyumu'nda saat 22'de başlayan mücadeleyi Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetti.
Karşılaşmaya adeta golle başlayan ev sahibi İngiltere 2. dakikada Luke Shaw’ın ayağından bulduğu golle öne geçti ve ilk yarı da başka gol olmayınca 1-0 İngiltere üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci devrede İtalya 67. dakikada Bonucci’nin ayağında bulduğu golle skoru 1-1 yaptı. Geriye kalan dakikalarda her iki takımın gayreti başka gol getirmedi ve maçın normal süresi 1-1 tamamlandı.
Karşılaşmanın 15’er dakikalık uzatma dakikalarında da her iki takım galibiyet golünü bulamayınca maçın galibini penaltılar belirledi.
Penaltı atışlarında İtalya’dan Belotti ve Jorginho penaltı atışılarnı kaçırırken, İngiltere’den ise Rashford, Sancho ve Saka kaçıran isimler olunca İtalya penaltı atışlarıyla karşılaşmayı 4-3 kazanarak şampiyon oldu.
 
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