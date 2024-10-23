“Zülfü Livaneli Şarkıları” konseri 2 ve 9 Kasım’da yapılacak

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda, 2 ve 9 Kasım tarihlerinde “Zülfü Livaneli Şarkıları” konseri düzenlenecek.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre konser, Tenor Umut Cem Ertem ve Piyanist Peter Ogunbekun eşliğinde yapılacak.

Konser biletleri www.kibrisbiletcim.com adresinden veya mesai saatleri içerisinde Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’ndan 200 TL'ye temin edilebilecek.

Sınırlı sayıda yer olacak etkinlikte, bilet kalması durumunda konser geceleri kapıda da satış olacak. Bu konuda gerekli duyurular Girne Belediyesi Sosyal Medya hesaplarından yapılacak.

