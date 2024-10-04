banner913
banner932
BM Sözcüsü Dujarris:
BM Sözcüsü Dujarris: "Kıbrıs’taki taraflar, 15 Ekim'de BM'de bir araya gelecek"
7 0
Turizmde Türkiye-Güney Kıbrıs işbirliği gelişiyor!
Turizmde Türkiye-Güney Kıbrıs işbirliği gelişiyor!
31 0
 
“Her gün 1400 ders boş geçiyor”
“Her gün 1400 ders boş geçiyor”
18 0
Hayatının baharında trafiğe kurban
Hayatının baharında trafiğe kurban
120 0
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
19 0
Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek
Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek
21 0
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
36 0
banner1032

Zeytin meşalesi yakıldı

banner1020

Girne’de 23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı

banner1045
Zeytin meşalesi yakıldı
banner971

Girne Belediyesi 23’üncü Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali önceki akşam eş zamanlı etkinliklerle başladı.

Zeytinlik köy meydanındaki açılış seremonisinde Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı. Geceye çok sayıda siyasinin yanı sıra Türkiye’den konuk belediye ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı. Zeytin meşalesinin yakılmasıyla resmi açılışı gerçekleştirilen 23. Zeytinlik Zeytin Festivali 6 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

Festival çerçevesinde organize edilen Ödüllü Bilardo Turnuvası 17.00’de, Tenis Turnuvası 17.30’da başladı. Festivalin  19.00’daki resmi açılışın ardından 19.30’da Halk Dansları Gösterisi, 19.45’te İbrahim Özbaskın ve Orkestrası Konseri ve 21.00’de Fikri Karayel Konseri yer aldı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.