Zaimağaoğlu'ndan KAÜ yetkililerine Surlariçi teşekkürü

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci’yi ziyaret etti.

KAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Zaimağaoğlu, KAÜ yetkililerine tarihi ve kültürel değerleri koruyarak Surlariçi bölgesinin gelişmesine koydukları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci de konuşmasında, Kıbrıs’ın kültürünü ve tarihini bilimsel temelde çalışarak daha kalıcı kılabileceklerini söyledi.

Keçeci, “Üniversitemiz bilginin ve sanatın ışığında tüm dünyada Kıbrıs’ı temsil etmektedir. Kültür Dairesi’nin geliştirdiğimiz projelerde üniversitemize destek olması ve iş birliği içerisinde çalıştığımızı bilmek bizleri hem maddi hem de manevi anlamda rahatlatmaktadır” diye konuştu.

