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Zahra Sokak’ta
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Zahra Sokak’ta "Oktober Fest" coşkusu

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Zahra Sokak’ta "Oktober Fest" coşkusu
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Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Lefkoşa surları içerisindeki Zahra Sokak’ta müzik festivali düzenlendi.

LTB’de verilen bilgiye göre, Oktober Fest’te, Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin Grubu, REVA, Serdar Tuksal, DJ Soydan Korkmaz ve Nafiz Dölek sahne aldı.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı da festivale katıldı.
 
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