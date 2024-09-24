“Yüzyıllık Destan” oyunu Tatlısu’da sahnelendi

Türkiye Devlet Tiyatroları’nın “Yüzyıllık Destan” oyunu dün akşam Tatlısu’da sahnelendi.

Oyun, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’ta deniz üssü inşa etme kararına sanatla cevap verme amacıyla Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün kararıyla sahneye kondu.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığından verilen bilgiye göre, oyunu, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced de izledi.Oyunda, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün canlandırıldığı birçok sahnenin ayakta alkışlandığı belirtilen açıklamada, özellikle İstiklal Marşı’nın seslendirildiği sahne ile oyunun müziği “Özgürsün sakın korkma” repliğinin hep bir ağızdan tekrarlandığı ifade edildi.Oyunun sonunda Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Hüsnü Emre Başer’e teşekkür plaketi sundu.Oyunun sonunda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ile Türkiye Devlet Tiyatroları’nın verdiği mesajın net olduğunu belirtti.Töre, “Özgürlük, egemenlik, ya istiklal ya ölüm, bundan vazgeçmek yok. Bizler Kıbrıs Türk halkı olarak, Kıbrıs topraklarında 96 yıl Anadolu’dan uzak kaldık ancak, Mustafa Kemal Atatürk’ü kendimize daima rehber edindik” dedi.Atatürk’ün “Bağımsızlık benim karakterimdir” sözünü hatırlatan Töre, Kıbrıs Türk halkının her zaman bağımsızlık peşinde koştuğunu, egemenliği için mücadele verdiğini vurguladı.Töre, “Mehmetçikler, Mukavemetçiler ve sonunda Mehmetçikler bu topraklara geldiler ve ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ ifadesiyle hem Türkiye Cumhuriyeti’ni hem de KKTC’yi ebediyen yaşatmaya karar verdiler” şeklinde konuştu.Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, tiyatro oyununun, Tatlısu’dan Güney’deki Tatlısu’ya verilen en net cevap olduğunu belirtti.“Biz mesajımızı sanat ile veriyoruz. Umarız alması gerekenler, en net biçimde mesajı almıştır” diyen Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Baklanlığı’na ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı nezdinde emeği geçen herkese teşekkür etti.Ataoğlu, oyunu izlerken duygularına hakim olamadığını da vurgulayarak, “Duygulandık, gururlandık ve onurlandık” ifadelerini kullandı.