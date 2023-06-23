banner913
banner932
28 yaşındaki sürücü trafik kazasında öldü
28 yaşındaki sürücü trafik kazasında öldü
36 0
UBP’de seçim sonrası kurultay gündeme gelebilir
UBP’de seçim sonrası kurultay gündeme gelebilir
30 0
 
“Kazanacağıma inancım tam”
“Kazanacağıma inancım tam”
10 0
“Toplumun tüm kesimleri bu pazar ders verecek”
“Toplumun tüm kesimleri bu pazar ders verecek”
10 0
“KKTC’ye tarihinde görülmemiş icraatlar gelmeye başladı”
“KKTC’ye tarihinde görülmemiş icraatlar gelmeye başladı”
7 0
Basın-Sen:
Basın-Sen: "Haber yapma özgürlüğü kısıtlamak demokratik değildir"
7 0
Cumhurbaşkanı Tatar, UKÜ mezuniyet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, UKÜ mezuniyet törenine katıldı
7 0
banner915

Yusuf Coşkuner ve Eda Kandulu, 65. Kare'nin medya elçileri olarak atandı

banner953

65. Kare Satranç ve Kültür Derneği, Radyo Juke ile Medya Sponsorluğu Anlaşması İmzaladı

banner825
Yusuf Coşkuner ve Eda Kandulu, 65. Kare'nin medya elçileri olarak atandı
65. Kare Satranç ve Kültür Derneği ile Radyo Juke arasında bugün bir medya sponsorluğu anlaşması imzalandı. Yapılan anlaşma gereğince, Radyo Juke, 65. Kare’nin düzenleyeceği tüm yarışma, turnuva ve kültür-sanat etkinlikleri için organizasyon planlama ve yürütme işleri ile tüm dernek tanıtım faaliyetlerinin medya sponsorluğunu üstlendi.
Sponsorluk kapsamında ayrıca tüm zamanların en ikonik DJ'lerinden Yusuf Coşkuner ve radyo sabah programlarının bir numarası, Eda Kandulu da 65. Kare için medya elçileri olarak görev alacak ve satrancın faydalarını ve heyecanını geniş kitlelere aktararak bu müthiş oyunun zihinsel gelişime, stratejiye ve problem çözme becerilerine olan katkısını vurgulayacaklar. 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği Başkanı Arsoy Azak yaptığı konuşmada Radyo Juke’un geniş kitlelere ulaşabilme gücüyle, satranç sporunu ve kültürünü yaymak ve tanıtmak için önemli bir platform olduğunu, ve bu güçlü işbirliği sayesinde, 65. Kare'nin satranç etkinlikleri ve projelerini bu kitle ile buluşturup daha fazla farkındalık ve ilgi uyandırmayı hedeflediklerini söyledi.
Radyo Juke direktörü Yüce Ertanın ise 65. Kare’nin misyonu olan ‘Topluma faydalı, merak eden, düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmek’ cümlesinin kutsal sayılabilecek bir görev olduğunu, dolayısıyla bu sponsorluk anlaşmasının kendileri için de gurur verici bir işbirliği yarattığını belirterek, yapılacak tüm çalışmalara tam destek beyan etti.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.