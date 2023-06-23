Yusuf Coşkuner ve Eda Kandulu, 65. Kare'nin medya elçileri olarak atandı

65. Kare Satranç ve Kültür Derneği, Radyo Juke ile Medya Sponsorluğu Anlaşması İmzaladı

65. Kare Satranç ve Kültür Derneği ile Radyo Juke arasında bugün bir medya sponsorluğu anlaşması imzalandı. Yapılan anlaşma gereğince, Radyo Juke, 65. Kare’nin düzenleyeceği tüm yarışma, turnuva ve kültür-sanat etkinlikleri için organizasyon planlama ve yürütme işleri ile tüm dernek tanıtım faaliyetlerinin medya sponsorluğunu üstlendi.

Sponsorluk kapsamında ayrıca tüm zamanların en ikonik DJ'lerinden Yusuf Coşkuner ve radyo sabah programlarının bir numarası, Eda Kandulu da 65. Kare için medya elçileri olarak görev alacak ve satrancın faydalarını ve heyecanını geniş kitlelere aktararak bu müthiş oyunun zihinsel gelişime, stratejiye ve problem çözme becerilerine olan katkısını vurgulayacaklar. 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği Başkanı Arsoy Azak yaptığı konuşmada Radyo Juke’un geniş kitlelere ulaşabilme gücüyle, satranç sporunu ve kültürünü yaymak ve tanıtmak için önemli bir platform olduğunu, ve bu güçlü işbirliği sayesinde, 65. Kare'nin satranç etkinlikleri ve projelerini bu kitle ile buluşturup daha fazla farkındalık ve ilgi uyandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Radyo Juke direktörü Yüce Ertanın ise 65. Kare’nin misyonu olan ‘Topluma faydalı, merak eden, düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmek’ cümlesinin kutsal sayılabilecek bir görev olduğunu, dolayısıyla bu sponsorluk anlaşmasının kendileri için de gurur verici bir işbirliği yarattığını belirterek, yapılacak tüm çalışmalara tam destek beyan etti.

