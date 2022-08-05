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Yunus Emre Enstitüsü’nde müzik dinletisi

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Yunus Emre Enstitüsü’nde müzik dinletisi
  Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde Hasan Vatanseven ve Nejla Egemen tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Enstitüden verilen bilgiye göre, Yunus Emre Enstitüsü’nde ağustos ayı boyunca her hafta farklı etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler, halka açık ve ücretsiz şekilde geçekleştirilecek.




 
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