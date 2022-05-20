banner762
banner815
Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor
Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor
36 0
Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu
Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu
19 0
 
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
24 0
Çevreyi yok etmeye devam
Çevreyi yok etmeye devam
36 0
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
47 0
64 0
Süte yine okkalı zam
Süte yine okkalı zam
27 0
banner797
banner794

Yolsuzluğa karşı gazetecilik semineri gerçekleşti

banner476

banner825
Yolsuzluğa karşı gazetecilik semineri gerçekleşti

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile İsveç'in Fojo Medya Enstiüsü iş birliğinde düzenlenen "Yolsuzluğa Karşı Gazetecilik" Semineri KTGB Konferans Salonu'nda yapıldı.

KTGB'den verilen bilgiye göre, başvuruyla belirlenen 10 gazeteciye yönelik seminerde, KTGB Başkanı Emin Akkor ve Gazeteci Ali Baturay eğitim verdi.

Geçmişte yaptıkları yolsuzluk araştırmaları ve haberleriyle ilgili tecrübelerini aktaran Akkor ve Baturay, seminere katılan gazetecilere nasıl araştırma yapmaları gerektiği, gazetecilerin karşılarına çıkabilecek sorunlar ve gazeteciliğin etik değerleri konularnda bilgilerini aktardı.

KTGB ve Fojo iş birliğinde düzenlenen etkinlik 2 Haziran'da iki toplumlu gazetecilerin katılacağı seminerle devam edecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.