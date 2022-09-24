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Yol çalışması yapılacak diye yolu bozdular

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Mesarya köylerinden Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köylüleri, uzun zamandır yol sorunlarından şikayetçi. Bölge sakinleri, yol çalışması nedeni ile dört köye ulaşımın aylardır zorlaştığını söyledi

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Yol çalışması yapılacak diye yolu bozdular

 
Yol yenileme çalışması ile 10 ay önce kazılan ve o şekilde bırakılan Dilekkaya (Aya) yolu, bölge sakinlerini çileden çıkardı.
Bölge sakinleri, zaten bozuk olan yolun, çalışma yapılacak gerekçesi ile daha da bozulduğunu söyledi. 



Yaklaşık 10 ay önce yol genişletme ve yenileme amacıyla Dilakkaya yolunun kazılıp kaderine terk edildiğini vurgulayan bölge sakinleri, “Yetkililer sebep olarak istimlak için gerekli izinlerin alınmadığını söylüyorlar, bunda vatandaşın suçu ne bizi mağdur ediyorlar.” dedi.



Bölge köyleri olan Kırkkale, Erdemli ve Yiğitler sakinlerinin de bu yolu kullandığını belirten vatandaşlar, kış aylarının yaklaştığını ve  yolun daha da kötü olacağını ifade etti.
“Yol demeye bin şahit ister” diyen vatandaşlar, yetkililerin biran önce önlem almasını istedi.



Daha önce bölgede eylem yaptıklarını söyleyen vatandaşlar, hükümetin bu sorunu çözüme kavuşturmasını, aksi halde eylemin Lefkoşa’ya taşınacağını kaydetti.


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