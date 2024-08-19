Yeşilırmak'ta bölgenin kurtuluş günü kutlamaları 5-7 Eylül arası

Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği Kıbrıs Barış Harekâtının 50. yılı çerçevesinde, Yeşilırmak bölgesinin kurtuluş günü kutlamaları düzenleneceğini bildirdi.



Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Yeşilırmak ile Yedidalga muhtarlıkları, Yedidalga Folklor Derneği. Yeşilırmak Balıkçılar Derneği, Yedidalga Balıkçılar Derneği, Yedidalga Spor Kulübü, Yedidalga – Denizli Avcılık Atıcılık Birliği ve Aspava Spor Kulübü Birliği iş birliğinde düzenlenecek etkinlikler 5-7 Eylül arası yapılacak.



Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği Başkanı Cavit Atalar’ın verdiği bilgiye göre, 5 Eylül Perşembe günü Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 50’nci yıl dönümü dolayısıyla Yeşilırmak Şehitliği ve 5 Eylül Meydanı’ndaki Atatürk büstü önünde gerçekleştirilecek törenlerden sonra Yeşilırmak 5 Eylül Meydanı'nda 5 Eylül kutlama gecesi başlayacak ve saat 23.00’e kadar devam edecek.



Atalar, KKTC Milli Mücadele Madalyası hak sahibi olup şimdiye kadar alamayan Yeşilırmak Sancağı Mücahitleri ve/veya ailelerine yardımcı olunması ve alabilenlere verilmesinin de programa konulacağını ve kutlama gecesinin programının da yakın bir tarihte ilan edileceğini belirtti.



7 Eylül Cumartesi saat 19.00 – 23.00 saatleri arası Yedidalga’da Soli Anfi Tiyatrosu’nda düzenlenecek kutlamada folklor, müzik dinletileri ve geleneksel kıyafet defilesi yapılacak. Kutlama gecesinin programı da yakında ilan edilecek.



Atalar, 1975 yılında Yağmuralan, Süleymaniye ve Günebakan halkının büyük çoğunluğunun Yedidalga’ya taşındığını, Yağmuralan’ın güneyde Süleymaniye’ninse ara bölgede olduğunu kaydederek, Kurutepe, Günebakan, Eski Günebakan ve Yörükköy’ün terk edildiğini, etkinliklerin, bu köyleri ve Yeşilırmak bölgesini gezmek isteyenler için fırsat olacağını da sözlerine ekledi.

