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Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 50’nci yıl dönümü bugün kutlanıyor

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Resmi törenlerden sonra kutlamalar altı gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek

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Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 50’nci yıl dönümü bugün kutlanıyor
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Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 50’nci yıl dönümü bugün düzenlenecek resmi törenlerle kutlanacak. Resmi törenlerden sonra kutlamalar altı gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.
Bu kapsamda bugün Yeşilırmak Şehitliği ve Atatürk Büstü önünde iki ayrı tören düzenlenecek. İlk tören Yeşilırmak Şehitliği’nde saat 17.30’da, ikinci tören ise 18.15’da 5 Eylül Meydanı’ndaki Atatürk Büstü önünde yapılacak.
Törenlerde, protokol tarafından çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Törenler, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla tamamlanacak.
-6 günlük etkinlik programı…
Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından ‘ 5 Eylül 1974 Yeşilırmak Bölgesi’nin Direniş ve Bütünleşme ile Mehmetçikle Mücahidin kucaklaşmasının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin sınırlarının çizilmesinin 50. Yıldönümü Kutlama Gecesi’  düzenlenecek. Bugün 19.15-23.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlik festival Alanı’nda yer alacak.  Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve konuşmaların ardından bando konseri ve dans gösterileri sunulacak. Şiirler okunmasının ardından saat 21.00’de Grup Akdeniz konser verecek.
Sonraki günlerde düzenlenecek etkinlikler ise şöyle:
“ 6 Eylül Cuma, 16.00- 19.00 saatleri arasında, Yedidalga Heaven Surf Derneği  tarafından sörf gösterisi  düzenlenecek.

7 Eylül Cumartesi, 04.00-10.00 saatleri arasında, Yedidalga Halk Plajında Lefke Avcılık ve Atıcılık Birliği’nin talebiyle ve Lefke Belediyesi sponsorluğunda, KKTC Avcılık Federasyonu tarafından Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği için düzenlenen ‘3. Engelsiz Tekneden Balık Avı Müsabakası’ düzenlenecek.
19.30- 23.00 saatleri arasında, Soli Harabeleri’nde  Yedidalga Folklor Derneği tarafından 'Yedidalga Kültür Sanat Festivali' düzenlenecek. Festival kapsamında dans ve nostalji şıklığı gösterileri, Kıbrıs Müzik Yolcuları ve Arda Gündüz konseri gerçekleştirilecek.
8 Eylül Pazar, 16.00-19.00 saatleri arasında  Heaven Surf Derneği tarafından 'Sörf Gösterileri' düzenlenecek.
10 Eylül Salı, 21.00- 22.30 saatleri arasında Yedidalga Halk Plajı’nda Yedidalga Spor Kulübü tarafından Tombala Gecesi düzenlenecek.”
 
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