“Yeşil Şehirden Yeşil Adaya” zeytin çalıştayı başladı

zeytinciliği geliştirmek amacıyla imzalanan, “Yeşil Şehirden Yeşil Adaya Projesi” kapsamında düzenlenen zeytin çalıştayına, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmet Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmet Şubesi ziraat mühendisi Esra Özzengin, konuya ilgi duyan vatandaşlar ve zeytin yetiştiricileri katıldı

Girne Belediyesi ile

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan “Yeşil Şehirden Yeşil Adaya Projesi” kapsamında düzenlenen zeytin çalıştayı bugün başladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, zeytinciliği geliştirmek amacıyla imzalanan, “Yeşil Şehirden Yeşil Adaya Projesi” kapsamında düzenlenen zeytin çalıştayına, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmet Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmet Şubesi ziraat mühendisi Esra Özzengin, konuya ilgi duyan vatandaşlar ve zeytin yetiştiricileri katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Türkiye Belediyeler Birliğiyle, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokolle, belediyeler arasındaki işbirliğinin önemli bir noktaya taşındığını vurguladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle imzalanan “Yeşil Şehirden, Yeşil Adaya Projesiyle, ülkede zeytincilik konusunda çok önemli aşama kat edileceğini dile getiren Güngördü, projeyle amaçlarının, ülkedeki zeytin potansiyelini bilimsel yaklaşımlarla arttırmak, çeşitlendirmek, zeytin ağacı, meyvesi ve ürünlerine daha fazla ekonomik değer kazandırmak ve üretimini teşvik etmek olduğunu kaydetti.

1974 yılı sonrasında, Kuzey Kıbrıs’ta sayısı bir buçuk milyon kök olan zeytin ağaçlarının sayısının bugün yapılaşma nedeniyle iyice azalarak 600 bin civarına geldiğini söyleyen Güngördü, 21 yıl önce hayat verdikleri zeytin festivaliyle bu konuda bir duyarlılık geliştiğine vurgu yaptı.

Bu projeyle, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın, ülkede zeytin üretiminin ve potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına katkı sağlayacaklarını ifade eden Güngördü, ülke iklimi ve şartlarına uygun zeytin ağaçlarının yetiştirilmesi, en verimli şekilde ürün alınması ve zeytinin ülke coğrafyasında eski değerini bulması için çalışacaklarını söyledi.

Proje kapsamında 50 bin zeytin fidanının dağıtılacağını, zeytin bahçeleri kurulumu, kadın istihdamının desteklenmesi ve zeytin yetiştiriciliği eğitimleri düzenleneceğini dile getirerek Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’e teşekkürlerini sunan Güngördü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, projeye tarımda makineleşme desteği vereceğini de belirtti.

Açılış konuşmasının ardından sunum yapıldı.

Sunumda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Karanfiloğlu, “KKTC’de Zeytinin Genel Durumu” konulu sunum gerçekleştirdi.

Tarımsal Araştırımalar Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Karanfiloğlu, ülkede tarımsal üretimin geliştirilmesi, tarım ürünlerinin ekonomik değer kazanması ve üretimin teşviki için çalıştıklarını belirterek, zeytinciliği geliştirmeye yönelik, Girne ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri işbirliğinde hayata geçen projenin buna katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Tarımsal Araştırma Enstitüsünün, ülkenin önemli bir ürünü olan zeytinle ilgili son dönemlerde ciddi çalışma yaptığını belirten Karanfiloğlu, zeytin ürününü daha değerli hale getirerek, ülke insanının bu üründen daha fazla fayda sağlamasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Adaya özgü yerli zeytin türüyle çalıştıklarını, bu türün en büyük özelliğinin ise, hem yağ hem sofralık yeşil ve siyah zeytin olarak tüketilebilmesi olduğunu dile getiren Karanfiloğlu, bunun yanından Türkiye’nin farklı bölgelerinden getirilen 5 türün de ekilerek yerli ürünle yarıştırıldığını anlattı.

Karanfiloğlu, yerli zeytinin geliştirilmesi, dünya standartlarına uygun hale getirilmesi, kapasitesinin arttırılması ve adaya özgü yerel ürün olarak tescillenerek kayıt altına alınması için yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Çalıştay boyunca, zeytin yetiştiriciliği başlığı altında, budama, gübreleme, besleme, hasat, bitki koruma tedbirleri konulu çeşitli sunumlar gerçekleşecek.