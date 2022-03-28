"Yeniboğaziçi Belediyesi halkındır"

Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği Başkanı Taşçıoğlu, “Şu anki Belediye Yönetimi Dünyanın içinden geçtiği en zor koşullarda bile belediyeyi en iyi şekilde çalıştırmış, çalışanların haklarını ve maaşlarını günü gününe ödemiş ve halka hizmet alanlarını arttırmıştır." diyerek Yeniboğaziçi Belediyesinin kapatılması veya Mağusa Belediyesi ile birleştirilmesinin bölge halkına hiçbir faydası olmayacağını, aksine zararı olacağını kaydetti

Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Mağusa Belediye’si ile birleştirilmesinin asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Dernek Başkanı Nazenin Taşcıoğlu, Bedis Piknik Alanında yer alan Geleneksel Mart 9’u pikniğinde yaptığı konuşmada, Yeniboğaziçi Belediyesinin kapatılması veya Mağusa Belediyesi ile birleştirilmesinin bölge halkına hiçbir faydası olmayacağını, aksine zararı olacağını kaydetti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşçıoğlu, “Şu anki Belediye Yönetimi Dünyanın içinden geçtiği en zor koşullarda bile belediyeyi en iyi şekilde çalıştırmış, çalışanların haklarını ve maaşlarını günü gününe ödemiş ve halka hizmet alanlarını arttırmıştır. Oysa bizi bağlamaktan bahsettikleri Mağusa Belediyesinin kötü yönetim nedeni ile içine düştüğü durum ortadadır. Çalışanların maaşlarını ödemekten, emeklilik hakkı kazanan kişilerin emekliliklerini ödemekten en önemlisi halka hizmet etmekten aciz duruma gelmiş bir belediyeye bağlanmayı asla kabul etmiyoruz” dedi.

Bedis Piknik Alanının da özelleştirmeye çalışıldığını ancak bölge halkının mücadelesi ile halkın buna izin verilmediğini belirten Taşçıoğlu, “Halka ait olan değerler, bölgenin belediyesi tarafından iyi idare edilerek değer kazanmıştır” dedi.

Taşçıoğlu ayrıca, Yeniboğaziçi Belediyesinin, sürdürülebilirlik ve yavaş yaşam felsefesini savunan CITTASLOW (Sakin Şehir) ağı üyesi olduğunu, bu uluslararası unvanın kaybedilmemesi verilen mücadelenin en büyük nedenlerinden olduğunu kaydetti.