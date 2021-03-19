“Yeni fidanlar dikmek ve ormanları korumak herkesin milli görevi”

KKTC’ye sahip çıkmak için yeni fidanlar dikmek ve ormanları korumanın herkesin milli görevi olduğunu düşündüğünü dile getiren Tatar, “Vatana sahip çıkmak böyle olur” şeklinde konuştu.

Orman Dairesi ile Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Kalkanlı’da fidan dikme ve kuş yuvası kurma etkinliği düzenlendi.

Geçtiğimiz yıl Kalkanlı-Tepepaşı’nda meydana gelen yangının ardından yeşillendirme çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Güzelyurt Yeşilada, Girne Leo, Girne Ada ve Lefkoşa Merkez Lions Kulüpleri de destek verdi.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, lions kulüpleri üyeleri ve askeri yetkililer katıldı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl yaz ayında yaşanan yangının herkesi çok üzdüğünü belirterek, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisini dile getirdi. Tatar, “Bir kıvılcımla bu kadar servetin kısa sürede kül olması bizi üzdü” diyerek, tedbir alınmasının önemine dikkat çekti.

Orman Dairesi’nde o günden bugüne yapılan ciddi çalışmalar olduğunu, bunları Başbakan olduğu dönemde de şimdi de takip ettiğini ifade eden Tatar, bölgenin eski haline getirilmesinin yıllar alacağını ancak bir yerden başlamak gerektiğini kaydetti. Fidan dikme çalışmaları ile başlatılan sürecin devam ettiğini memnuniyetle izlediğini belirten Tatar, lions kulüplerine de katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Ağaçlandırmaya sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Tatar, ülkenin geleceği açısından toplam alanın yüzde 30’u kadar orman alanı olması gerektiğini söyledi. Oksijen, çevre ve sağlıklı yaşam için yeterli sayıda ağaca ve ormanlara ihtiyaç olduğunu belirten Tatar, “Yüzölçümünün en az yüzde 30’una kadarını orman alanı olarak muhafaza etmemiz lazım” dedi.

Fidan dikme çalışmalarının devam etmesinin önemine vurgu yapan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu yıl KKTC’ye 400 bin fidan hediye ettiğini dile getirdi ve TC’ye teşekkürlerini sundu.

Orman Dairesi çalışanlarının da fidan yetiştirmek için çalıştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin en değerli ağaçlarından bir tanesinin zeytin olduğuna işaret etti. KKTC’ye sahip çıkmak için yeni fidanlar dikmek ve ormanları korumanın herkesin milli görevi olduğunu düşündüğünü dile getiren Tatar, “Vatana sahip çıkmak böyle olur” şeklinde konuştu.

Etkinliğe katkı koyanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, geçen yılki yangının durdurulması için çalışan tüm kurumların çalışanlarını da tebrik ederek, o gün yapılanların önemine vurgu yaptı. ODTÜ’ye kadar ulaşan yangının durdurulması sırasında orada olduğunu anlatan Tatar, yapılan müdahalenin öneminin altını çizdi.

“İnşallah 3-5 sene içerisinde bölgede fidanların büyüdüğünü görürüz” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Tatar, gelecek neslin yangının ardından bölgeye fidanlar diktiğini, sahip çıktığını bilmenin önemini belirtti.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, yol kenarındaki yanmış Çam ağacının bir abide gibi orada durması gerektiğinin altını çizerek, eğer ormana bakılmaz, sevilmez ve eko sistem korunmazsa kupkuru bir ortam olacağına dikkat çekti.

Yanan yerlere fidan dikilmesi ve gelecek nesillere en iyi şekilde devredilmesi amacıyla Orman Dairesi’nin insanüstü gayret ortaya koyduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “En önemli kural yapmak değil, korumaktır ve yaşatmaktır” dedi.

Yeniden fidan dikilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ancak bunu korumanın herkesin görevi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, yangın çıktığında söndürme, temizleme ve yeniden fidan dikme konusunda yaptığı yardımları nedeniyle askerlere de teşekkür etti. Çavuşoğlu, “Önemli olan gelecek nesillere ülkeyi bulduğumuzdan daha iyi teslim etmektir” ifadelerini kullandı.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, etkinliğe katkı koyanlara teşekkür ederek, çok basit kıvılcımla ormanların yok olabileceğine işaret etti.

Fidanların büyümesi için çok uzun yıllar gerektiğini dile getiren Ataoğlu, önümüzdeki yaz döneminde dikkat edilmesi, çok basit bir kıvılcımın nelere mal olabileceği konusunda ders çıkarılmasının önemine dikkat çekti. Ataoğlu, bir daha bu tür yangınlar yaşanmaması temennisini de dile getirdi.

KARZAOĞLU

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu da, bölgede dün itibarıyla 60 bine yakın fidan diktiklerini belirterek, 18 Mart Çanakkale Şehitleri adına da tümen komutanlığı nezdinde yaklaşık 11 bine yakın fidanın dikildiğini bildirdi. Fidan dikim etkinliğinin bugün sonlanacağını dile getiren Karzaoğlu, bugün yaklaşık bin fidan dikileceğini kaydetti.

Karzaoğlu, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ile yaptıkları protokol çerçevesinde yanan ormanda konaklayan kuşlara yeni kuş yuvaları da yerleştirileceğini söyledi. Karzaoğlu, yangın sezonuna girileceğine işaret ederek, ülke genelinde gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.

ÖZSOY

Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy da, Orman Dairesi ile geçen yıl imzaladıkları protokol çerçevesinde “Bir Fidan Dik Senin de Bir Kuş Yuvan Olsun” sloganıyla yola çıktıklarını belirtti. Bu çerçevede sertifikalar da hazırladıklarını dile getiren Özsoy, ilk sertifikayı Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim ederek, ilk yuvanın onun adına yerleştirileceğini söyledi.

“Bir Zeytin Fidanı Dik Senin de Bir Kuş Yuvan Olsun” kampanyası çerçevesinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Girne Kaymakamı Sinan Güneş’e de sertifika takdim edildi.

Ayrıca KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu adına hazırlanan sertifikaların takdimi de askeri yetkililere yapıldı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar adına Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan kuş yuvası ağaca yerleştirildi. Daha sonra fidan dikimi yapıldı.