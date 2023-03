“Yeni bir sağlık sistemi şart”

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Hekimler, sağlık hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılamaması, hastane ve nitelikli personel sayısındaki önemli eksiklikler nedeniyle ülkede dengeli bir dağılım ve sağlık hizmeti verilemediğine dikkat çekiyor

14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) tarafından düzenlenen basın toplantısıyla başladı.

Türkiye’de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilen 14 Mart 1827 tarihinde Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adlı Tıp Okulu’nun ardından ilk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul’da gerçekleştirildi.

O gün, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanırken, devrin ünlü doktorları da öğrencilere destek vermişti. Böylece Tıp Bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlayarak, o günden sonra da 14 Mart Haftası, Tıp Haftası ve Tıp Bayramı olarak kutlanmaya başladı.

14 Mart Tıp haftası ve Bayramı, ülkede de çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Tıp Haftası ve Tıp Bayramı nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde saat 10.00’da düzenlenen basın toplantısında sırasıyla, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Ömer Taşargöl, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Halil Bakkaloğlu birer konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant, ülkedeki mevcut sağlık sisteminin adil, sürekli ve etkin bir hizmet sağlamaktan uzak olduğuna dikkat çekti. Özant, tüm paydaşların katılımı ve ortak çalışmasıyla yeni bir sağlık sistemi oluşturulmasının şart ve mümkün olduğunu vurguladı.

Yurttaşların ve başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarının çözüm bekleyen birçok sorunu olduğuna dikkat çeken Özant, sağlık hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılamaması, hastane ve nitelikli personel sayısındaki önemli eksiklikler nedeniyle ülkede dengeli bir dağılım ve sağlık hizmeti verilemediğini kaydetti.

Halkın, ülkenin her köşesinde kolay ulaşılabilir bir şekilde sağlık hizmeti almasının sağlanması gerektiğini ifade eden Özant, çalışanların ise haklarının verilmesi, huzur ve güven içinde çalışmalarının sağlanması gerektiğini söyledi.

Özant, sorunları ve talepleri şöyle sıraladı:

“Sağlık çalışanlarının hakları verilmeli huzur ve güven içinde çalışmaları sağlanmalıdır. Bütçede sağlığa ayrılan pay artırılmalıdır. Tedavi edici değil koruyucu hekimlik hizmetleri için bütçe artırılmalı ve personel istihdam edilmelidir. Acil hizmetleri güçlendirilmeli, desteklenmeli. İlçelerde hizmet veren hastanelerin mutlak surette kadroları ve alt yapıları tamamlanmalıdır. Yarım kalmış bitirilememiş hastaneler şeffaf ihaleler ile bir an önce bitirilmelidir. Sağlık merkezleri ve sağlık ocaklarının amaçları doğrultusunda hizmet verebilmeleri için kadroları ve koşulları iyileştirilmelidir. Devreye girecek etkin bir Genel Sağlık Sigortası ile hastaların hekim seçme hakkı sağlanmalı, özel sağlık kurumları etkin bir şekilde sisteme entegre edilmeli ve kamu sağlık kurumları üzerindeki yük hafifletilmelidir. Bir an önce binalarımızın depreme dayanıklılık raporları açıklanmalıdır. Doktor, hemşire, ebe, diğer sağlık emekçileri, hastalar, hasta yakınlarının hayatlarını riske atmayın. Hep birlikte Kıbrıslı Türklerin hak ettiği modern, tam donanımlı yepyeni bir devlet hastanesini yapalım.”

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Ömer Taşargöl de giderek artan ekonomik kriz zamanlarından geçerken Türkiye’de yaşanan doğal afetlerle bu sıkıntıların daha da katlandığına dikkat çekti. Taşargöl, şöyle devam etti:

“Bu da geçen yıllarda olagelen ilaç sıkıntılarını daha da arttırmıştır. Hem kamu sağlık hizmetlerinin, hem özel sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi sağlığa gereken maddi desteğin ayrılması, hekim yasalarının tamamlanması, hekimlerin en uygun koşullarda hizmet vermelerinin sağlanabilmesi ve en önemlisi de halkın ideal sağlık hizmetlerine kavuşması için mücadelemize devam edeceğiz.” Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Halil Bakkaloğlu da, KKTC’de diş hekimliği fakültelerinin çoğalmasının eğitim alanında kaliteye hizmet vermeyeceğine işaret ederek, “Kıbrıs gibi küçük bir coğrafyada bu kadar hasta bulmak, eğitim vermek ve eğitim almak mümkün değildir” dedi.

Önemli olan diploma sayısını artırmak değil, yetişecek hekimin bol vaka görerek, yetişerek o diplomayı alması olduğuna işaret eden Bakkaloğlu, ülkede şu anda 8 diş hekimliği fakültesi bulunduğunu, bu sayının daha da artırılmaması gerektiğini vurguladı.

Bakkaloğlu, yıllardır devlet hastanelerinde verilen hizmetlerin çeşitliliğinin son 30 yılda değişmediğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Verilen hizmetlerin sınırlı olmasından dolayı halk özele gitmektedir. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi haricindeki Devlet Hastanelerinde diş hekimliği hizmetleri küçük bir odada verilmektedir. Kamuda modern çağdaş diş hekimliği hizmeti verilebilmesi için modern merkezler ve donanımlı merkezler kurulmalıdır.”