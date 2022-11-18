YDÜ’den Cumhuriyete özel sergi

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Sergisi”, Cumhurbaşkanı Tatar ve Meclis Başkanı Töre’nin katılımı ile YDÜ’de açıldı





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’nin 39’uncu yıl dönümü, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda düzenlenen “Cumhuriyet Sergisi” ile kutlandı. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 18 akademisyen sanatçısına ait 50 eseri bir araya getiren serginin açılışına yoğun bir katılım oldu.



Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 429’uncu sergisi olma özelliği taşıyan; resim, heykel, vitray, seramik ile baskı resimlerden oluşan Cumhuriyet Sergisi, 25 Kasım’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.



Cumhuriyet Sergisi’nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin pek çok ülkeden sanatçılarla önemli bir sanat atmosferi yarattığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi sanatçılarının eserleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarihini ve kültürünü en güzel şekilde bizlerle buluşturuyor. Sanat eserleri ülkeyi, insanlığı ve tüm tarihi geleceğe taşıyan en büyük hazinelerdir” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen törende yerli otomobil GÜNSEL’in de konvoya katılmasından değinerek, “Cumhuriyet’in 39’uncu yıl dönümü kutlamaları sırasında tören alanında milli gururumuz GÜNSEL’in çeşitli renkleriyle insanları selamlamasının çok daha derin bir anlamı vardı. O da şudur ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; üreten, geliştiren ve tüm projelerini hayata geçiren bir ülkedir” dedi.



Serginin açılışında konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, sanatın ve bilimin iç içe olduğunu vurgulayarak, “Sanat ve bilim bir ülkeyi, bir milleti ileri götürebilir. Tüm bu eserler aslında sanatla, sevgiyle ve bilimle bir araya geliyor. Yakın Doğu Üniversitesi ise sanata ve bilime verdiği önemle tüm bu eserleri bugün burada bizlerle buluşturuyor” dedi.



Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ise, “Cumhuriyet Sergisi”nin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 429’uncu sergisi olduğunu belirterek “Yakın Doğu Ailesi olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinci ile hareket ediyoruz. Kıbrıs Türk halkının ihtiyaçlarını karşılamak için 43 yıldır bir çok alanda faaliyet gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz” dedi.



Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “15 Kasım’da Cumhuriyetimizin 39’uncu yıl dönümünün kutlandığı resmi geçit töreninde ülkemizin gurur kaynağı olan GÜNSEL de halkımızı selamladı. GÜNSEL, çok yakında dünya yolları ile buluşacak. 21 Kasım Pazartesi günü Yeniboğaziçi’nde açılacak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi de cumhuriyete yaraşır bir eser olacak” dedi.



Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise konuşmasına, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ve Yakın Doğu Oluşumu’nun tüm birimlerinin sanat ve bilim için uğraştığını belirtti.



Prof. Dr. Aygenç, “Hepimizin gururu olan yerli ve milli otomobilimiz GÜNSEL, sahip olduğumuz ve yeni inşaa ettiğimiz tüm müzeler, hastaneler, kütüphaneler, programlar; bilimde, teknolojide, sağlıkta, sporda, kültür ve sanatta gerçekleştirilen tüm atılımlar bizleri ve ülkemizi aydınlık bir geleceğe kavuşturacak ışıklı basamaklardır” ifadelerini kullandı.