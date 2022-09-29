YDÜ’deki sempozyuma yoğun ilgi

KKTC üniversitelerinin yayımladığı makalelerin yüzde 51’ini tek başına üreten YDÜ’nün düzenlediği “Güncel Sorunlar Işığında Makale Yazımı” sempozyumu, yoğun katılımla gerçekleştirildi



Bir yılda ürettiği makale sayısı 1.600 bandını aşan ve KKTC üniversitelerinin yayımladığı makalelerin yüzde 51’ini tek başına üreten Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği “Güncel Sorunlar Işığında Makale Yazımı” sempozyumu akademisyenlerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

DESAM Araştırma Enstitüsü tarafından İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma Yakın Doğu Üniversitesi’nin Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Diş Hekimliği, Ziraat, Eğitim, Mühendislik, Hukuk, İnşaat ve Çevre ile Tıp fakültelerinden 100’e yakın akademisyen ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, DESAM Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Dr. Murat Sayan, Prof. Dr. H. Seda Vatansever, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Cyprus Journal of Medical Sciences dergisinin baş editörü Yrd. Doç. Dr. Sonuç Büyük, Diş Hekimliği Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Gürkan Ünsal ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hoca’nın konuşmalarıyla düzenlenen sempozyumda Doç. Dr. Emil Mammadov ve Yrd. Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel’in oturum başkanlığında iki farklı panel gerçekleştirildi.

Sempozyumda, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim üretme vizyonunun yanı sıra yayınevlerinin stratejileri, editöriyel bakış, hakem değerlendirmeleri, indeksler ve impakt, doğru dergi seçimi gibi başlıklar ele alınarak makale yazımında nelere dikkat edilmesi gerektiği ele alındı.

Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenlerinin, 2021 yılı içerisinde yayımladığı 1.600’ü aşkın makale ile KKTC üniversitelerinin yayıkmladığı makalelerinin yüzde 51’ini tek başına ürettiğini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Alanlarında yetkin akademisyenlerimiz, tam donanımlı laboratuvarlarımız, yürüttüğümüz uluslararası projeler ve ARGE faaliyetleri ile ülkemizi bilim dünyasında temsil ederken, yayınladığımız makalelerle, elde ettiğimiz sonuçları insanlığın hizmetine sunuyoruz” ifadesini kullandı.

