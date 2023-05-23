YDÜ renklendi

YDÜ öğrencilerinin sahne aldığı bahar konserleri, kampüs hayatına renk katmaya devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, sahne aldıkları “Bahar Konserleri” serisi ile kampüs hayatına renk katmaya devam ediyor.

İlki geçen hafta düzenlenen konser serisinin ikincisi bugün saat 10.00’da yeni rektörlük binasının karşısında yer alan açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek.

Güçlü altyapısı ile sunduğu akademik olanakların yanı sıra, öğrencilerin renkli bir kampüs hayatı yaşamasına da imkan sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi, bahar konserleri ile öğrencilerin eğlenerek sosyalleşmesini amaçlıyor. Diğer yandan, müzik eğitimi alan öğrenciler de yeteneklerini sergileme şansı yakalıyor.

“Bahar Konserleri” serisinin ilkinde Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Ateş Yağış Erzen, Çağrı Kurtoğlu, Bekem Kocaismail ve Asrın Özmenek, “Pop-Rock” tarzında sergiledikleri performansları ile büyük beğeni topladı. 23 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek ikinci konserde ise; “Müzisyenler” heykellerine de ev sahipliği yapan açık hava sahnesinde, Güngör Kuzu ve Yasemin İncel Türk Halk Müziği performansı ile dinleyicilerin karşısında olacak.

“Bahar Konserleri” ile yeteneklerini sergileyen Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri; 24 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de ise Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde dönem sonu konserinde sahne alacak.

