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YDÜ müzelerine girişler ücretsiz

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YDÜ müzelerine girişler ücretsiz
YDÜ, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’na ithafen vatandaşlara özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kampüsü müzeler bölgesinde kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile Dereboyu’nda yer alan Günsel Sanat Müzesi’ne girişler Cumhuriyet Bayramı ayı Kasım sonuna kadar ücretsiz olacak.
Bilindiği üzere YDÜ PCR testi ücretini 75 TL’ye indirmişti. YDÜ, tüm Acil Servis hizmetlerinin ücretsiz verilmesini Kasım ayına kadar uzatmıştı.
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