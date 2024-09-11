YDÜ Dans Okulu, yetenekli çocukları ve gençleri sahneyle buluşturacak

Yakın Doğu Üniversitesi Dans Okulu, 4-17 yaş grubunu kapsayan dans kursları ile yetenekli çocukları ve gençleri sahneyle buluşturacak!

Ritim ve hareketin sihriyle birleşen dans, çocukların hem bedenlerini hem de zihinlerini geliştirirken, yaratıcılık ve özgüvenlerini de besliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dans Okulu da 4 ila 17 yaş çocuk ve gençleri dansın büyüsü ile tanıştırmaya devam ediyor.Yakın Doğu İlkokulu Dans Salonu’nda çalışmalarını sürdüren ve 2024-2025 eğitim yılı kayıtları devam eden Yakın Doğu Dans Okulu, deneyimli eğitmenleri ile 4-5 yaş okul öncesi, 6-8, 9-11 ve 12-17 yaş gruplarındaki çocuk ve gençleri Hip-Hop, Latin Dansları, Modern Dans ve Zumba ile buluşturacak. Gençler için yeteneklerini keşfetme olanağı sağlayacak olan dans eğitimleri ile 4 ila 5 yaş dönemindeki okul öncesi çocukları da küçük yaştan sahne deneyimi kazanarak özgüvenlerini güçlendirip sosyal becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacak.Yakın Doğu Dans Okulu, Ekim ayında başlayacak eğitimleri ile gençlere Cha cha cha, Samba, Rumba, Pasodoble, Jive, Merengue, Salsa, Bachata ve Kizomba gibi Latin dansları ile Vals ve Zeybek gibi modern dans türleri için de seçenekler sunuyor.Yakın Doğu Dans Okulu hakkında detaylı bilgi için, dans eğitmenleri Yurdanur Karavezirler (0533 869 90 25) ve Nisan Asşehidoğlu (0533 879 48 38) ile iletişime geçebilirsiniz!