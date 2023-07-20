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Yavuz Çıkarma'da Şafak Nöbeti tutuldu

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Yavuz Çıkarma'da Şafak Nöbeti tutuldu
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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 49’uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Barış Harekatı’nın başladığı yer olan Alsancak Yavuz Çıkarma Plajı’nda Şafak Nöbeti tutuldu.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da katıldı.

Müze gemi önünde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik mehteran takımı konseriyle devam etti. Bando konseri ve Gazimağusa Halk Dansları Ekibi’nin gösterisiyle devam eden nöbet, judo, karate ve taekwondo gösterileriyle sürdü. Gösteriler ve konserin ardından geleneksel meşale yürüyüşü yapıldı ve sahile inildi. Dev Türkiye ve KKTC bayraklarının taşındığı meşale yürüyüşüne bando takımı eşlik etti.

20 Temmuz 1974’te barış ve özgürlük için ilk adımın atıldığı sahildeki etkinlikte şehitler için dua okundu.
Gecenin ilerleyen saatlerinde lazer ve havai fişek gösterisi yapıldı. SAT timinin de gösterinin de yer aldığı nöbet sabah ezanının okunmasıyla bitti.
 
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