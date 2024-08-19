banner913
banner932
Erdal Barut Anı Maçı T. H. Dumlupınar’ın
Erdal Barut Anı Maçı T. H. Dumlupınar’ın
24 0
Değirmenlik, Doğan'ı üç golle geçti
Değirmenlik, Doğan'ı üç golle geçti
49 0
 
Gazimağusa ve Göçmenköy’de sarhoşluk ve rahatsızlık vermekten üç tutuklama
Gazimağusa ve Göçmenköy’de sarhoşluk ve rahatsızlık vermekten üç tutuklama
26 0
“Örgüt seçimlerine ilişkin ara emirlerindeki artış endişe verici”
“Örgüt seçimlerine ilişkin ara emirlerindeki artış endişe verici”
31 0
“Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin
“Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin"
28 0
Ajax - Panathinaikos maçı tarihe geçti
Ajax - Panathinaikos maçı tarihe geçti
35 0
CTP Genel Başkanı Erhürman: “Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin
CTP Genel Başkanı Erhürman: “Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin"
23 0
banner1032

Yaşamını yitiren Emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Refiker için mahkemeler önünde tören düzenlendi

banner1020

banner1045
Yaşamını yitiren Emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Refiker için mahkemeler önünde tören düzenlendi
banner971

Hayatını önceki gün kaybeden emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Talat Derviş Refiker (75) için bugün Lefkoşa mahkemeler binası önünde tören düzenlendi.

Yüksek Mahkeme tarafından düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol, UBP Genel Sekreteri Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, hukukçular, mahkeme personeli, Refiker'in ailesiyle sevenleri katıldı.

Özerdağ

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ törende yaptığı konuşmada, Refiker'in yaşamını yitirmesinin hukuk camiasında büyük üzüntü yarattığını belirterek, Refiker'in titiz, saygın ve beyefendi kişiliğine vurgu yaptı.

Hukuk alanındaki tecrübelerini iki kitapta toplayan Refiker'in, emekliye ayrıldıktan sonra kitapları güncelleyerek camiaya rehberlik etmeye devam ettiğini anlatan Özerdağ, Refiker'in ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.


Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da KKTC'nin onurlu, görevini layıkıyla yerine getiren ve herkes tarafından sevilen bir yargıcını yitirdiğini söyleyerek, Refiker'in ülkenin bağımsız yargısına ve itibarına bağlılığının altını çizdi.

Tatar, Talat Derviş Refiker gibi yargıçların kolay yetişmediğini de belirterek, verdiği kararları kitaplaştırarak iz bırakan Refiker'in ruhunun şad olmasını diledi, ailesine ve hukuk camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Mahkemeler önündeki törenin ardından Refiker'in naaşı, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.