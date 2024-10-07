Yarışma 19 Ekim'de gerçekleşecek

International Top Model of North Cyprus basın toplantısı gerçekleşti. Grand Sapphire Otel'de düzenlenen basın toplantısına Hayriye Vurdu Organizasyon direktörü Hayriye Vurdu, Türkiyeni'nin ünlü mankeni ve gecenin sunuculuğunu üstlenen Demet Şener, Grand Sapphire Resort Genel Müdürü Ogün Özata, Grand Sapphire Halkla İlişkiler Müdürü Marina Cebotari yer aldı.
19 Ekim Cumartesi akşamı 20 farklı ülkeden yarışmacıların yer alacağı gecede juride birçok ünlü isim yer alacak.
Gecede Türkiye'nin ünlü pop sanatçısı Tuğba Yurt şarkılarıyla renk katacak.