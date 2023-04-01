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Yarın Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi çemberi kapalı olacak

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Yarın Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi çemberi kapalı olacak
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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından yarın, 09.00-18.00 saatleri arasında, Lefkoşa-Güzelyurt ana yoludaki Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi çemberi arasında çift şeritli yolda motosiklet drag yarışı düzenleneceği bildirildi.
 
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, belirtilen tarih ve saatlerde, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolundaki Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi çemberi arasındaki yol, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak.
 
Lefkoşa ve Güzelyurt istikametlerinden gelen araçların ulaşımı, Serhatköy güzergâhından eski Lefkoşa–Güzelyurt ana yolu üzerinden sağlanacak.
 
Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin, can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
 
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