Yabancı üniversite öğrencilerine trafik eğitimleri veriliyor

TKÖD, KKTC üniversitelerine yurt dışından gelen öğrencilere yönelik trafik eğitimleri düzenliyor

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) KKTC üniversitelerine, yurt dışından eğitim maksadıyla gelen yabancı öğrencilere, ülke trafiğini anlatmak, trafik kural ve yasaları hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla bir dizi eğitim düzenliyor.

Bu kapsamdaki “Trafik Oryantasyon Eğitimleri” Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) ile başladı.

Eğitimlerde, emniyet kemeri kullanımının önemine ve emniyet kemeri yasasına da özellikle vurgu yapılıyor.

TKÖD'den yapılan açıklamaya göre, Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, Kıbrıs İlim Üniversitesindeki eğitimin başında yaptığı konuşmada, KKTC’ye yurt dışından gelen öğrencilerin trafikte daha bilinçli olmaları ve trafikte farkındalık yaratılmasının önemini vurguladı.

Trafik eğitmenleri Meryem Kayral, Vedia Ateş ve Nesil Garanti Özön ise KKTC genel trafik kuralları, sol trafikte seyir, çember ve şerit kullanımı, kontrollü – kontrolsüz kavşaklarda geçiş hakkı, ehliyetin KKTC’de kullanılabilmek maksatlıyla çevrilmesi, yurt dışından kendi aracını getirirken izlenmesi gereken prosedürler, emniyet kemeri yasası, motosiklet kullanımı, yaya güvenliği, KKTC’de yaşanan trafik kazalarının başlıca sebepleri ve sonuçları gibi konuları içeren sunumları Türkçe ve İngilizce olarak yaptılar.

10 Ekim Pazartesi günü On Beş Kasım Üniversitesi, 14 Ekim Cuma günü Uluslararası Final Üniversitesinde, 25 Ekim Salı günü ise Doğu Akdeniz Üniversitesinde Trafik Oryantasyon Eğitimlerinin yapılması planlanıyor.

