VII. Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması ödül töreni gerçekleşti

Birinciler Duyal Tüzün ve Erkan Çelikeri

Sergi açılışı duayenlerden

Aksa Fotofest Yarışması’nın VII.’si gerçekleşti. Jüri değerlendirmesi sonrasında ödüller sahiplerini buldu. Fotoğraf Yarışmasında 2 ayrı kategoride 6 kişiye ödül verildi ve onlarca eser sergilemeye değer bulundu.VII. Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı Mağusa’da düzenlenen törenle gerçekleştirildi.Aksa Enerji tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl yedincisi düzenlenen yarışmada dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödülleri Mağusa Bandabulya’da düzenlenen törenle verildi.Aksa Fotofest Koordinatörü Zekai Altan, bu yıl yedincisi düzenlenen yarışmanın KKTC’de gelenekselleşen en kurumsal üç yarışma arasında yer almasından ve yedi yıl boyunca her yarışmada ilginin daha da artmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.Aksa Enerji’nin fotoğraf sanatına büyük önem verdiğine vurgu yapan Altan, yarışmanın gelenekselleşmesiyle beraber fotoğraf sanatıyla ilgili çalışma yapan derneklerin desteklenmesinin de sanata olumlu yönde katkılar sağladığının altını çizdi.Bu yıl hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Nevin Yüksek anısına düzenlenen yarışmanın ödül törenine Nevin Yüksek’in eşi Osman Yüksek de katıldı. Yüksek konuşmasında, eşinin yaşatılan kıymetli hatırası adına teşekkürlerini sundu. Nevin Yüksek’in fotoğrafa olan sevgisini hayatından kesitlerle anlatan Osman Yüksek, eşinin yaşamı boyunca her daim fotoğrafla iç içe olduğuna vurgu yaparak, insanlara her zaman sevgisini veren ve bunu kadrajına yansıtan biri olduğunu anımsatarak, teşekkürlerini iletti.VII. Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nın Kıbrıs Geleneksel Mutfağı ve Kıbrıs Geleneksel El Sanatları Kategorisinde birincilik ödülünü Duyal Tüzün alırken, ikincilik ödülünü Canan Behzatoğlu, üçüncülük ödülünü ise Şerif Özege aldı. Serbest kategoride ise birinci Erkan Çelikeri, ikinci Besime Tanul, üçüncü de Şefik Ormancıoğlu oldu. Törende dereceye girenlere başarı plaketleri verilirken ayrıca para ödülleri de takdim edildi.Mağusalı duayen fotoğraf sanatçılarının açılışını gerçekleştirdiği sergi öncesi konuşan Mehmetemin Tamel, fotoğraf sanatına verdikleri değerden dolayı Aksa Enerji yönetimine teşekkürlerini sunarken, KKTC’de fotoğraf sanatının gelişmesini izlemekten mutluluk duyduğunu kaydetti.Konuşmalarının ardından Mağusalı duayen fotoğrafçılar ve AKSA Enerji yetkilileri tarafından açılan sergi, 3 gün boyunca ziyaretçilerine açık olacak.