"Vakıfların tekrar kazanılması için verilen mücadelenin sembolü Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarıdır"

Adanın İngiliz idaresine geçmesiyle adaletli davranılmadığını , yıllar içerisinde Vakıf mallarının kişilerin, Rumların veya kilisenin üzerine geçirildiğini, Vakıflar’ın idaresinin adaletli yapılmadığını ve Kıbrıs’ta Türk toplumunun Vakıflar’ın tekrar kazanılması için yıllarca mücadele verdiğini belirten Benter Vakıfların tekrar kazanılması için verilen mücadelenin sembolünün Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşları olduğunu vurguladı

Vakıflar İdaresi, kuruluşunun 450. İngiliz idaresinden Kıbrıs Türk toplumuna devrinin 65’inci yıl dönümünü kutluyor.

Vakıflar’ın İngilizlerden Kıbrıs Türk toplumuna devrinin 65. yıl dönümü anısına Vakıflar İdaresi Genel Merkez binası önünde tören düzenlendi.

Törende, saygı duruşunun ardından Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Durali Elal ile Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter konuşma yaptı.

Törenin ardından Vakıflar’ın tekrar kazanılması için yıllarca mücadele veren Kıbrıs Türk toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrine Kıbrıs Vakıflar İdaresi adına çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.



BENTER

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter konuşmasında, bugün Vakıflar İdaresi’nin kuruluşumun 450 yılı ile Evkaf’ın İngiliz idaresinden Türk idaresine geçişinin 65. yılını kutladıklarını kaydetti.

“Atalarımız 1571’de adayı fethettiğinde ilk yaptıkları iş topluma faydalı olacak hayır kurumlarını yani iyilik kurumları olan vakıfları kurdular” şeklinde konuşan Benter, bu küçük adada “nene ve dedelerin” toplumun her türlü ihtiyacını karşılamak için 2 Bin 200’den fazla vakıf kurduklarını belirtti.

Ataların adada hükümdar olduğu zamanlarda, din, dil, milliyet ve ırk ayrımı yapmadan herkesi adaletle idare ettiklerini dile getiren Benter, Katolik döneminde ibadet hürriyeti olmayan Katolik olmayan Hristiyanlara kilise, okul, ticaret hürriyeti verdiklerini kaydetti.

Benter,“Atalarımızdan bize gelen geleneğimiz, biz bizden farklı olanlara saygı gösteririz ve onları da adaletle koruruz. Bizim atalarımızın kurduğu bu vakıflar, hayır işlerini bu iyilikleri yaparken hiçbir ayrım yapmadılar ve 300 yıl vakıflar bu şekilde çalıştı.” dedi.

Adanın İngiliz idaresine geçmesiyle adaletli davranılmadığını kaydeden Benter, yıllar içerisinde Vakıf mallarının kişilerin, Rumların veya kilisenin üzerine geçirildiğini, Vakıflar’ın idaresinin adaletli yapılmadığını ve Kıbrıs’ta Türk toplumunun Vakıflar’ın tekrar kazanılması için yıllarca mücadele verdiğini belirtti.

Vakıfların tekrar kazanılması için verilen mücadelenin sembolünün Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşları olduğunu dille getiren Benter, 1956 yılında ilk Türk bayrağının burada göndere çekildiğini söyledi.

Geçmişi hatırlayarak Vakıflar’ın aslına yönelik çalışmanın önemini vurgulamaya çalıştıklarını ve Vakıflar’ı toplumun hizmeti için kullanmaya çalıştıklarını belirten Benter, bugün yüzlerce öğrenciye burslar verdiklerini, engellilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını, yaşlılara yönelik projeleri olduğunu ve özellikle pandemi döneminde mağdur olan ve işsiz kalan kişilere destek verdiklerini kaydetti.

Benter, bugün hayır bütçesinin 10 milyonu geçtiğini ve Vakıflar’ın her zamankinden daha güçlü olduğunu, güçlenmeye devam ettiklerini, gençlere de iyilik ruhunu vermeye devam edeceklerini belirtti.

Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter, Kıbrıs’ta Vakıflar’ın Türk toplumuna tekrar kazandırılması için yıllarca mücadele veren Dr. Fazı Küçük ve arkadaşlarını saygıyla andı.

ELAL

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Durali Elal da, Vakıflar’ı kuranların ruhlarının şad olmasını diledi.

Emanete sahip çıkmaya çalışacaklarını dile getiren Elal, Dr Fazıl Küçük ve arkadaşlarının 15 Nisan 1956 yılında Vakıflar’ın Türk yönetimine geçmesinde gösterdikleri mücadeleden dolayı da teşekkürlerini iletti.