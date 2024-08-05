Üzüm Festivali'nde “Üzüm Bağından Sofraya Yemek Yarışması” etkinliği düzenlendi

62. Mehmetçik Üzüm Festivali kapsamında dün,

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nden



Etkinliğin jüri üyeleri, Karpaz Meslek Lisesi öğretmeni Letife Sözalp Öğdü, Bengül Pars ve Mustafa Demiryürek oldu.

Yarışmada birincilik ödülünü Louis Cemal; ikincilik ödülünü Şenay Erişen ve ü

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu tarafından takdim edildi.

“Üzüm Bağından Sofraya Yemek Yarışması” etkinliği düzenlendi.yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte 20 çeşit yemek yarıştı ve katılımcıların yaratıcılık ve yetenekleri sergilendi.çüncülük ödülünü Nuray Çınar'ın yemekleri kazandı.