Üzüm Festivali'nde muhteşem son

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin düzenlediği 62. Mehmetçik Üzüm Festivali, dün akşam



Türkiye’nin ünlü ses sanatçılarından İrem Derici’nin performansıyla sona erdi.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, İrem Derici konseri nedeniyle dolan festival alanına bölgesel ürünlerin yer aldığı “Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı” da kuruldu.