Üzüm Festivali'nde muhteşem son

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin düzenlediği 62. Mehmetçik Üzüm Festivali, dün akşam Türkiye’nin ünlü ses sanatçılarından İrem Derici’nin performansıyla sona erdi.
Belediye’den yapılan açıklamaya göre, İrem Derici konseri nedeniyle dolan festival alanına bölgesel ürünlerin yer aldığı “Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı” da kuruldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.