Usta şair Özay mezarı başında anıldı

Kıbrıs Türk Edebiyatının usta şairi Kâmil Özay vefatının 1.yılında mezarı başında anıldı.Kamil Özay vefanın 1. Yıldönümü olan 22 Ekim Cumartesi günü Lefkoşa’daki mezarı başında 11.00’de anıldı. Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur ile üyeleri, çok sayıda seveni ve öğrencilerinin katıldığı anma töreninde ilk konuşmayı öğrencisi, emekli Fizik öğretmeni Ümit Serdaroğlu yaptı. Daha sonra eşi Ayten Özay kısa konuşmasının ardında onun kısa bir şiirini okudu. Anma töreni okunan dualarla son buldu.KÂMİL ÖZAY KİMDİR?30 Nisan 1941 yılı Lefkoşa doğumlu olan Özay 21 Ekim 2021 tarihinde vefat etti. İlk, orta ve lise öğrenimini Lefkoşa’da tamamladı. 1961 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirerek öğretmen oldu. 30 yıl çeşitli okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu. Öğretmenlik yıllarında birçok gence fırsat vererek Kıbrıs Türk şiirine kazandırmaya çalıştı. Yıllarca, Birlik gazetesinde sanat köşesini yönetti. Türkiye’deki orta öğrenim müfredatında şiirlerine yer verildi. Özay’ın yüreği insan sevgisiyle doludur ve ‘sevgi’ şairi olarak bilinir. O’nun için en yüce değer, sevgidir. İnsan sevdikçe insandır. Kâmil Özay, şiir yanında öykü ve mektup türünde de ürünler verdi. Eserleri: -Bir Çift Göz Ağlıyor Gecede, 1965 -Aşk Damlacıkları, 1965 -Bir Kişi, 1966 -Rüya Kızı, 1982 -Beş Sesli Saz, 1983 -Çiğ Damlaları, 1984 -Sevda İle Bulut, 1985 -Yaralı Bahar, 1990 -Bir Çiçek Vardı, 2003,Bütün Eserleri,2022.