Üreten Gençler Buluşması 9-10 Eylül’de gerçekleştirilecek

Gençlik Dairesi ile Gençlik Merkezi Birliği’nin birlikte organize ettiği Üreten Gençler Buluşması, 9-10 Eylül’de 19.30 - 23.30 saatleri arasında Kızılbaş Kilisesi’nde yapılacak.

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, gençlerin yetenekleri doğrultusunda üretimlerini ortaya çıkaracaklarını belirterek, böylesi bir projenin içerisinde olmaktan heyecan duyduğunu kaydetti.Toplumların ve ülkelerin dünü, bugünü ve yarınının üretim ile var olabileceğini belirten Özsaygın, üretmeyen ülkelerin gelişiminin mümkün olmadığını vurguladı.Projeyle ülkenin dinamiği olan gençlerin üretimlerini gözlemlemenin önemine dikkat çeken Özsaygın, gençlere üretmeleri konusunda toplum ve devlet olarak destek vermek gerektiğini kaydetti.Özsaygın, etkinliğe tüm halkı davet ederken, projede emeği olan herkese teşekkür etti.