banner913
banner932
LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
29 0
Sosyal Sigortalar Dairesi, 2024 yoklama işlemlerinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu
Sosyal Sigortalar Dairesi, 2024 yoklama işlemlerinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu
30 0
 
Utandıran manzara
Utandıran manzara
25 0
Bir doktordan fazlasıydı
Bir doktordan fazlasıydı
23 0
Hakemlerimiz İstanbul'da yeni sezona hazırlanıyor
Hakemlerimiz İstanbul'da yeni sezona hazırlanıyor
19 0
Dr. Abdullah Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
Dr. Abdullah Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
23 0
Girne'ye 16 kilogram yağmur yağdı
Girne'ye 16 kilogram yağmur yağdı
22 0
banner1032

Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali Kıbrıs Gecesi etkinliğiyle başladı

banner1020

banner1045
Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali Kıbrıs Gecesi etkinliğiyle başladı
banner971
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın katkıları ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayelerinde organize edilen 4. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali dün akşam Dernekler Sokağı’nda düzenlenen Kıbrıs Gecesi etkinliği ile başladı.
Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı’nı temsilen etkinlikte hazır bulunan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu’nun açış konuşması ile başlayan etkinlikte CTP Genel Başkanı ve Milletvekili Tufan Erhürman ile Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa ile halk dansları dernek başkanları da hazır bulundu.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, TUFAD, FOGEM, FOLKDER, Gençlik Merkezi Birliği ve HASDER ekipleri işbirliğinde organize edilen 4. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın katkıları ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayelerinde düzenleniyor. Kızılbaş Parkı’nda Cuma Mağusalı Amfi Alanı’nda 1 Eylül’e kadar devam edecek festivale altı ülkeden dans ekipleri de katılacak.
Festival süresince misafir ülkeler Bulgaristan, İtalya-Sicilya, Makedonya, Meksika, Romanya ve Türkiye'den gelen halk dansları ekipleri ile festivali organize eden TUFAD, FOGEM, FOLKDER, Gençlik Merkezi Birliği ve HASDER ekipleri performanslarını sergileyecekler.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.