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Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde dünyaca ünlü Tenor Massımılıano Pısapıa ve Soprano Burcu Uyar konser verecek

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Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde dünyaca ünlü Tenor Massimiliano Pisapia ve Soprano Burcu Uyar konser verecek.

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Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde dünyaca ünlü Tenor Massımılıano Pısapıa ve Soprano Burcu Uyar konser verecek
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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Derneğin her yıl düzenlediği ve bu yıl Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla 22'ncisini gerçekleştirdiği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde dünyaca ünlü opera sanatçıları İtalyan Tenor Massimiliano Pisapia ve yaşamını Fransa’ da sürdüren Soprano Burcu Uyar, İtalyan piyanist Achille Lampo eşliğinde konser verecek.
 
Bellapais Manastırı’nda Perşembe akşamı saat 20.30’da yer alacak konserde ünlü sanatçılar Nessun Dorma, E lucevan le stelle, La donna è mobile, O sole mio gibi aryaların ve düetlerin yanında Edith Piaf' ın L'hymne à L'amour şarkısını da yorumlayacak.

Festival, 12 Ekim Cumartesi akşamı piyanist Rauf Kasımov’un vereceği piyano resitaliyle devam edecek.
 
Tüm konserlerin biletlerine Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisinden ve Online olarak Biletfest.com ile Gisekibris.com dan ulaşılabilecek.
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