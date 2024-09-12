Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin her yıl düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin 22’ncisi, 25 Eylül’de başlayacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Bellapais Manastırı'nda yer alacak Festival, 25 Eylül ile 16 Kasım tarihleri arasında olacak. 20 farklı konser etkinliğini sanatseverlerle buluşturacak olan 22. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali biletlerine Deniz Plazalar’dan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi’nden ve online olarak biletfest.com ile gisekibris.com adreslerinden ulaşılabilecek.Festival bu yıl, Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç’ın katkılarıyla yapılacak.Kıbrıs, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus, Amerika, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, İsviçre, Polonya, Tataristan ve Azerbaycan'dan yüzlerce sanatçının yer alacağı 22. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nin programı ise şöyle:25 Eylül - LBO "Latin Esintisi" Konseri28 Eylül - Krzysztof Meisinger Gitar Resitali30 Eylül - Hüseyin Altan Jazz Manouche Project2 Ekim - Arman Ratip Piyano Resitali5 Ekim - Tatiana Stupak Piyano Resitali7 Ekim - Nihat Ağdaç-Thomas Isaac-Emil Duncumb Trio10 Ekim - Soprano Burcu Uyar & Tenor Massimiliano Pisapia, Achille Lampo, Piyano12 Ekim - Rauf Kasımov Piyano Resitali14 Ekim - Lelya Bayramoğulları & Tutu Aydınoğlu Flüt - Piyano Resitali16 Ekim - 3 Basses Konseri18 Ekim - KKTC CSO Konseri22 Ekim - Mağusa Kent Orkestrası & Burcu Durmaz24 Ekim - Alexa Rodrian & Jens Fischer Rodrian31 Ekim - Fazıl Say Piyano Resitali1 Kasım - Ian Maksin & Taliya Hafız4 Kasım - Magnetic Faces Trio7 Kasım - 3 Tenor Konseri9 Kasım - Genç Piyanistler Resitali13 Kasım - Anastasiia Andrievskaya Piyano Resitali16 Kasım LBO & Erkan Dağlı-Katie Economidou Konseri.