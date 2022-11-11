Uluslararası Dünya Fitness ve Dans Şampiyonası bu yıl Bafra'da yapılacak

Her yıl farklı ülkelerde düzenlenen “Uluslararası Dünya Fitness ve Dans Şampiyonası” bu yıl KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun katkılarıyla KKTC'de yapılıyor.



KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bafra’daki Kaya Artemis Otel’de yarın başlayacak ve 14 Kasım'a kadar sürecek yarışmalarda, KKTC’nin yanında Slovakya, Macaristan, Ukrayna, Polonya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya ve Moldovya’dan sporcular yarışacak.



Şampiyonada 256, Uluslararası Dans Yarışması'na ise 113 sporcu podyuma çıkacak