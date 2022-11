Ulu Önder Atatürk Lefkoşa'da törenle anıldı

Ulu Önder Atatürk, vefatının 84’üncü yıldönümünde Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84’üncü yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.Anma töreni, saat 09.00’da protokol sorasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalandı.Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, 28’inci Tümen Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, 39’uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlar, siyasi parti yetkilileri, dernek temsilcileri ve öğrenciler katıldı.Anıt Özel Defterini Cumhurbaşkanı Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Öztürk imzalandı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:“Aziz Atatürk, Türk Ulusunun Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak sizi ebediyete intikalinizin 84’üncü yıl dönümünde en derin saygı, özlem ve hürmetle yad ediyoruz. Bize miras bıraktığınız ilkelere, değerlere ve misyona büyük bir sorumluluk duygusu ve kararlılıkla bağlı olmaya devam ederken, ulusumuzun binlerce yıllık tarihini ve sahip olduğu değerleri en özlü bir biçimde ifade eden özgürlük ve bağımsızlık şiarını rehber edinen Kıbrıs Türkü, egemenliğine, hürriyetine ve onurlu geleceğine büyük bir cesaretle sahip çıkmakta, düşüncelerin ve ilkelerinle hareket etmekten bir an bile imtina etmemektedir. Yakında, 39’uncu yılını kutlayacağımız devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda azim ve inançla çalışmaya devam ediyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, seni, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını her geçen gün daha büyük bir saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.”Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ise, deftere şunları yazdı:“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinizin 84. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak bir kez daha manevi huzurunuzda bulunuyorum. Aziz milletimizin 100 yıl önce ülkemizi işgale ve bağımsızlığımıza kastedenlere karşı önderliğinizde verdiği benzeri görülmemiş, tarihe altın harflerle kazınan kurtuluş mücadelesi bugün de bizlere ilham ve gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Deha ve liderliğiniz en karanlık anında büyük Türk milletinin yolunu aydınlatmış, milletimiz her ne koşulda olursa olsun boyunduruk kabul etmeyeceğini dünyaya ispat etmiştir. Şimdi yüz yıllık ulu bir çınar olan Türkiye Cumhuriyeti belirlediğiniz ilkeler ve hayata geçirdiğiniz devrimler doğrultusunda müreffeh ve saygın bir ülke olarak geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Kıbrıs Türk halkının da benimsediği ilkeleriniz, geçmişte olduğu gibi bugün de aynı kuvvetle Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yoluna ışık tutmakta, aynı zamanda dünyada pek çok ulusa rehberlik etmektedir.Şanlı Türk milletinin büyük evladı, sizi saygı, minnet, özlem ve rahmetle anıyoruz. İzinizdeyiz. Ruhunuz şad olsun.KTBK Komutanı Tümgeneral Öztürk, deftere şu ifadeleri kaydetti:“Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ebedi Başkomutan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinizin 84’üncü yıldönümünde sizi saygı ve minnetle yad ediyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir kez daha huzurunuzda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözleri asil milletimiz ve şanlı ordumuz tarafından unutulmayacaktır. Akıl ve bilimin ışığında, sağlam adımlarla, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışmaya, ilelebet izinizde, mücahit Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ile gönül birliği içinde ilerlemeye devam edeceğiz. ‘Vatanın, her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz’ sözünüzden hareketle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bir oldubittiye asla izin vermeyeceğiz. ‘Ölürsem şehit kalırsam gazi’ şiarıyla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Türk milletine bırakmış olduğunuz özgürlük ve bağımsızlık meşalesini, geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de nesilden nesile taşıyacağız. Vatan toprakları uğruna canlarını ve kanlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyor, huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.Cumhurbaşkanlığı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında, Lefkoşa Girne Kapısı Atatürk Heykeli’nin Kıbrıs Türkleri nezdindeki önemini anlatan bir levhayı anıt üzerine monte etti.Levha üzerindeki yazıyı okuyan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, Atatük Anıtsal Heykeli’nin tarihçesi hakkında bilgi vererek, 29 Ekim 1963’te Türkiye’den getirilerek, bulunduğu yerde açıldığını ve o günden beri tüm sabotajlara rağmen, Kıbrıs Türkleri tarafından bugüne kadar korunduğunu anlattı.