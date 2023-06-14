Ülkenin ilk kompostlama tesisi hizmete açıldı

Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi bünyesinde kurulan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında, bölgedeki yeşil atıklardan toprağı iyileştirmeye yardımcı olan kompost, yakacak odun ve malç üretilen ülkenin ilk kompostlama tesisinin açılışı yapıldı

Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi bünyesinde kurulan ülkenin ilk kompostlama tesisinin açılış töreni yapıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında, bölgedeki yeşil atıklardan toprağı iyileştirmeye yardımcı olan kompost, yakacak odun ve malç üretiliyor.

LAÇ Belediyesinden verilen bilgiye göre, açılış törenine LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İşbirliği Müdürü Stefan Simosas ve Proje Koordinatörü Tahsin Tolga Alav da katıldı.

LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser, açılışta yaptığı konuşmasında, kompostlama işleminin 4 bin 400 metrekarelik bir alanda yapıldığını, tesisin sürdürülebilir olması ve yüksek kalitede ürün sunmanın en önemli öncelikleri olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun verdiği finansal desteğin çok önemli olduğunu ifade eden ve AB ile LAÇ Belediyesi iş birliğinin devam etmesi temennisinde bulunan Ataser, tesisin finansal yönden sürdürülebilir olması için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Ürünün laboratuvar sonuçlarının iyi çıktığını kaydeden Ataser, kompostun 20 litresinin 100TL ve 35 litresinin 150TL’den satışa sunulduğunu kaydetti.

Alav

Proje Koordinatörü Tahsin Tolga Alav, projenin Lapta Belediyesi ile Alsancak Belediyesi tarafından AB’ye hibe için ortak proje olarak sunulduğunu, 631 bin Euroluk destek anlaşmasının 2017’de imzalandığını anlattı.

Yeşil atıklardan çok değerli bir madde olan kompost üretiminin Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk olduğunu kaydeden Alav, Avrupa Komisyonu’nun projenin her aşamasına tam destek verdiğini, konu hakkında uzmanlık desteği ve finansman sağlandığını da kaydetti.



Simosas Simosas

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi, İşbirliği Müdürü .Stefan Simosas ise konuşmasında atık yönetiminin iyileştirilmesi, atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümün uygulanması döngüsel ekonominin temel öncellikleri olduğunu ve Avrupa Komisyonunun tarafından desteklendiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Türk toplumuna katı atık yönetimini iyileştirmek amacıyla toplamda 32 milyon Euro'dan fazla yardım yaptığını kaydeden Simosas, tesisin sürdürülebilir olmasının en önemli nokta olduğunu, aksi halde tesis inşa etmenin ve ekipman sağlanmasının bir önemi olmayacağını belirtti.

Başka sektörlere fayda sağlayan tesisin belediyelere iyi bir model oluşturduğunu vurgulayan Simosas, her zaman faydalı projelere destek olmaya hazır olduklarını kaydetti.